Путін оголосив «перемирʼя» на фронті на Дні памʼяті та примирення

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Путін оголосив так зване перемирʼя на Дні памʼяті та примирення (у РФ це День перемоги).

Він нібито наказав своїм військовим припинити всі бойові дії з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня. Водночас у Росії заявили, що якщо Україна порушить «перемирʼя», то російські окупанти дадуть відповідь.

В Україні цю заяву Путіна поки не прокоментували.

До цього Путін оголошував «пасхальне перемирʼя» на фронті до Великодня. Президент України повідомив, що станом на 00:00 після закінчення Великодня загальна кількість порушень російською армією своєї ж обіцянки тиші за добу, 20 квітня, сягнула 2 935. Проте Зеленський наголошував, що на Великдень в Україні дійсно зменшилась кількість повітряних тривог.

На тлі пропозиції великоднього перемирʼя Володимир Зеленський казав, що якщо зараз Кремль готовий долучитися до формату повної та безумовної тиші, Київ діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку. «Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й після закінчення великодньої доби 20 квітня надалі», — наголошував він. Про те, що Україна діятиме дзеркально до дій Росії, він неодноразово повторював і після цього.

Також Володимир Зеленський запропонував відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження. У відповідь на це Путін сказав, що у Росії проаналізують пропозицію президента України Володимира Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі і після цього дадуть відповідь.



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