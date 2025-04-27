Військові Філіппін розгорнули свій прапор на спірному рифі, де недавно був прапор Китаю

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Військові Філіппін розгорнули прапор країни на спірному рифі Сенді-Кей, на якому недавно берегова охорона Китаю демонструвала свій прапор.

Про це написало Philippine News Agency.

Сама назва рифу Сенді-Кей також використовується для сусідніх рифів і островів, що може спричиняти плутанину, тому їх позначають номерами «Сенді-Кей 1—4».

Морські сили Філіппін висадилися на рифах Сенді-Кей 1, Сенді-Кей 2 та Сенді-Кей 3 і демонстративно сфотографувалися там з національним прапором.

Ця операція стала відповіддю на дії Берегової охорони Китаю, яка днем раніше висадилася на риф Сенді-Кей 2 і сфотографувалася там зі своїм прапором.

Чому це важливо

Це сталося саме тоді, коли Філіппіни та США планують провести щорічні спільні військові навчання. Вони заплановані на наступний тиждень і пройдуть на території Філіппін, найближчій до Спратлі.

Попри те, що Сенді-Кей — лише піщана мілина площею близько 200 м², він має стратегічне значення для Пекіну. Річ у тім, що міжнародне право надає йому територію в морі радіусом 12 морських миль. До цієї зони потрапляє острів Тіту, риф у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень представників Китаю.

Берегова охорона Філіппін керує спостережною базою на Тіту з кінця 2023 року, наразі Маніла модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Метою є, зокрема, протистояти дедалі агресивнішій політиці Пекіну, пише FT.Поки що немає ознак того, що сили КНР постійно перебувають на Сенді-Кей. Представник морської безпеки Філіппін каже, що, піднявши прапор, китайська берегова охорона покинула риф.