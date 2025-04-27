В Англії на аукціоні за рекордну суму продали лист з «Титаніка», відправлений перед катастрофою

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Лист, що написав уцілілий після катастрофи пасажир «Титаніка», продали на аукціоні за рекордні £300 тисяч (майже $400 тисяч) — це найдорожчий серед усіх листів із затонулого корабля.

Про це пише The Guardian.

Лист продали на аукціоні Henry Aldridge and Son of Devizes у Вілтширі упʼятеро дорожче за очікувану ціну £60 тисяч.

Його автор — пасажир першого класу полковник Арчибальд Грейсі. Лист датується 10 квітня 1912 року — саме в той день Грейсі зійшов на борт «Титаніка». Також лист має поштові штемпелі Квінстауна (11 квітня) і Лондону (12 квітня).

Цей лист називають пророчим, адже в ньому полковник Грейсі пише знайомому, що «зачекав би кінця подорожі» на «Титаніку», перш ніж озвучити свою думку про «це чудове судно».

Згодом Грейсі написав книгу «Правда про Титанік», згадуючи, що пережив на борту судна, а також розповідає, як врятувався, коли йому вдалося в крижаній воді видертися на перевернутий човен.

Полковник писав, що більш як половина тих, кому вдалося дістатися рятувальних човнів, померли від переохолодження і виснаження.

Через переохолодження й отримані травми в полковника погіршилося здоров’я. У грудні 1912 року він впав у кому внаслідок ускладнень від діабету, а за два дні — помер.