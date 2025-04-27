У Канаді авто вʼїхало в людей на вуличному фестивалі. Є жертви
- Автор:
- Ліза Бровко
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У канадському Ванкувері водій автомобіля вʼїхав в учасників вуличного фестивалю філіппінської громади. Кілька людей загинули, також є поранені.
Виконувач обовʼязків начальника поліції Стів Рай повідомив, що підозрюваного 30-річного чоловіка помістили під варту, і додав, що він був «відомий поліції через певні обставини». Його затримали люди з натовпу — ще до приїзду поліції.
Точну кількість загиблих і поранених не називають, тому що залишаються родини, з якими ще не змогли контактувати.
На місці події поліцейські оточили територію, вулиця тепер здається здебільшого порожньою. Там також працюють рятувальники.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні висловив співчуття близьким загиблих і поранених, філіппінсько-канадській громаді, а також всім у Ванкувері. Він написав, що «спустошений», дізнавшись про події на фестивалі Lapu Lapu.
- Фестиваль Lapu-Lapu — це святкування на Філіппінах на честь вождя Лапу-Лапу (Lapu-Lapu), одного з перших філіппінських героїв. Фестиваль зазвичай проходить у квітні.