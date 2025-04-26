Курська операція: Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії та Північної Кореї

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Від початку операції українських військових у Курській області РФ 6 серпня 2024 року Москва втратила на цьому напрямку понад 62 тисячі солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Безповоротні втрати ворога становили 25,2 тисячі, санітарні — 36,2 тисячі військових. Ще 983 росіян взяли в полон, завдяки чому відбулися обміни військовополоненими, доповіли в Генштабі.

Водночас загальні втрати армії Північної Кореї на Курському напрямку становлять понад 4,5 тисячі вбитими та пораненими.