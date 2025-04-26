Уночі Росія атакувала Україну 114 дронами та кількома ракетами
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міноборони України
У ніч на 26 квітня українська Протиповітряна оборона збила 66 російських дронів зі 114, ще 31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом російські війська запустили по Україні 114 дронів різних типів, протикорабельну ракету «Онікс» і дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.
Від російської атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина. У Камʼянці на Дніпропетровщині від російської нічної атаки загинула людина, ще чотири людини постраждали.