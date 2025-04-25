Застосунок «Армія+» запустив курс фінансової грамотності для військових
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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У застосунку «Армія+» запрацював новий навчальний курс із фінансової грамотності для військових.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Там розповідатимуть, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати і розуміти податки й страхування. Ініціатива враховує специфіку доходів, пільги, ризики й життєві ситуації українських бійців, кажуть у МО.
Над курсом працювали:
- Олексій Гавриш — викладач фінансів у Києво-Могилянській бізнес-школі, експерт з фінансового менеджменту та інвестицій;
- Людмила Дараган — юристка, член наглядової ради «Укрнафти», обіймала посаду держсекретаря Міноборони у 2023—2024 роках;
- Ольга Фабричева — юридична експертка Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в України».
Навчальна програма складається з 20 модулів, у кінці кожного — тест для засвоєння знань. Після всіх модулів і фінального іспиту бійці отримають електронний сертифікат.
Це десятий освітній курс в «Армія+». За даними оборонного відомства, їх проходять 70 800 військових, а 28 500 з них вже завершили як мінімум один курс. Найпопулярніші з програм — «Безпілотні системи. Основи БпЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека».
- Застосунок «Армія+» презентували в серпні 2024 року. Його створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступні функція ідентифікації особи («Армія ID») та система рапортів (електронні рапорти).