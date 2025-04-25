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Застосунок «Армія+» запустив курс фінансової грамотності для військових

Автор:
Анастасія Могилевець
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У застосунку «Армія+» запрацював новий навчальний курс із фінансової грамотності для військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там розповідатимуть, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати і розуміти податки й страхування. Ініціатива враховує специфіку доходів, пільги, ризики й життєві ситуації українських бійців, кажуть у МО.

Над курсом працювали:

Навчальна програма складається з 20 модулів, у кінці кожного — тест для засвоєння знань. Після всіх модулів і фінального іспиту бійці отримають електронний сертифікат.

Це десятий освітній курс в «Армія+». За даними оборонного відомства, їх проходять 70 800 військових, а 28 500 з них вже завершили як мінімум один курс. Найпопулярніші з програм — «Безпілотні системи. Основи БпЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека».