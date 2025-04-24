Медіа: Україна запропонувала провести саміт у Римі на тлі візитів лідерів на похорон Папи Римського

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Київ через дипломатичні канали запропонував Італії та кільком європейським партнерам провести саміт щодо України на тлі візиту до Риму іноземних лідерів країн на похорон Папи Римського, який відбудеться 26 квітня.

Про це пише La Repubblica з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, йдеться про формат «Квінт» — США, Італія, Франція, Велика Британія та, можливо, Німеччина, яку у Ватикані 26 квітня представить канцлер Олаф Шольц. У Берліні вже заявили, що Шольц може провести низку двосторонніх переговорів із колегами під час візиту до Рима.

Однак деякі країни, зокрема Італія, сумніваються у доцільності такого формату саме в день похорону. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вже заявив, що проведення саміту в такий момент може викликати логістичні труднощі, особливо якщо приїде, наприклад, Дональд Трамп із численною делегацією.

Сумніви також висловлює прем’єрка Джоржа Мелоні. Ситуація з врегулюванням війни залишається складною, а без реальних результатів саміт у Римі ризикує обернутися іміджевим провалом для Італії.

Попри це, Київ продовжує наполягати на проведенні зустрічі. Учора ввечері джерела обережно говорили про «рухливу» ситуацію — саміт ще можливий, але все менше виглядає реальним.

Також, за даними дипломатів, Трамп, який прибуде до Рима вже 25 квітня, тобто за день до поховання Франциска, може провести низку двосторонніх зустрічей — з Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном та британським прем’єром Кіром Стармером.

Обговорюється й окрема зустріч Трампа з президентом Італії Серджо Маттареллою та прем’єркою Джорджею Мелоні. Усі зустрічі планують провести в суботу після церемонії прощання. Проте офіційного підтвердження наразі немає.

Місце зустрічей поки що не визначили. Якщо йтиметься про неофіційні переговори Трампа з окремими лідерами, їх можуть провести у віллі Таверна — резиденції посла США. У разі офіційнішого формату уряд Італії, ймовірно, шукатиме інший майданчик.