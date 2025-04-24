Побиття військового у Гідропарку. Підозрюваних нападників відправили під домашній арешт

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Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід чотирьом підліткам, яких підозрюють у побитті військового в Гідропарку.

Про це пише «Суспільне» із зали суду.

Троє 17-річних хлопців перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, а 15-річний — під нічним (з 20:00 до 06:00) до 19 червня 2025 року.

Як зауважив прокурор, хлопці неодружені та не мають офіційної роботи, тож стримувальних факторів від переховування немає. Водночас адвокати підозрюваних клопотали про більш м’які запобіжні заходи.

За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку нібито спровокував сам військовий. Очевидці кажуть, що в день бійки він нібито був в одному із закладів у Гідропарку, звідки вийшов напідпитку та голосно лаявся. Це нібито і спровокувало конфлікт.

Військовослужбовець Максим Пархоменко, якого видно на відео з побиттям, не прийшов на судове засідання. Він розповів «Суспільному», що кілька днів був у лікарні й нині почувається добре, хоча і має кілька синців. Також військовослужбовець каже, що вже не в Києві: повернувся до своєї військової частини й виконує свої обов’язки. Водночас про причини бійки Пархоменко говорити відмовився.