Європейський суд з прав людини став на бік ексдиректора НАБУ Ситника у справі про реєстр корупціонерів

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Європейський суд з прав людини став на бік колишнього директора НАБУ Артема Ситника у справі про внесення його в публічний реєстр корупціонерів і визнав, що це порушило право експосадовця на справедливий суд, повагу до приватного життя.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ у справі «Ситник проти України».

Суд визнав, що суддя в національному суді був потенційно залежним від прокуратури, яка могла мати вплив на його процесуальний статус у паралельній справі, рішення про винуватість ухвалили без належних доказів, а включення Ситника до реєстру корупціонерів на невизначений термін — це непропорційне втручання в його приватне життя.

Також ЄСПЛ вважає, що провадження проти Ситника могло мати політичні мотиви, зокрема як помста за розслідування НАБУ стосовно сина тодішнього міністра внутрішніх справ і стосовно прокурора.

Таким чином, суд вирішив, що Україна порушила Конвенцію і рішення може стати підставою для компенсації або перегляду внутрішнього рішення.

Артем Ситник визнав, що зазнав матеріальної й нематеріальної шкоди та витрат на юристів, але вважає, що самого встановлення порушення Конвенції достатньо як компенсації. Суд із цим погодився. Виплат Ситнику не присудили.

Артем Ситник працював директором Національного антикорупційного бюро з 2015 до 2022 року. У 2019 році він програв апеляцію в Рівненському апеляційному суді і суд залишив у силі рішення про те, що Ситник винний в адміністративному правопорушенні. Йдеться про відпочинок у мисливському угідді «Поліське-Сарни». За версією слідства, за цей відпочинок близько 25 тисяч гривень заплатили інші люди, а Ситник не вказав цю інформацію у своїй декларації.

Ситник провину не визнав, засумнівавшись в об’єктивності судді, який розглядав справу. Згодом його внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.