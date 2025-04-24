Україна може оголосити дефолт за виплатами ВВП-варрантів — не домовилася з інвесторами

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Україна не домовилася з інвесторами про перегляд умов виплат за ВВП-варрантами на суму $2,6 мільярда. Це створює ризик, що в кінці травня Київ не зможе заплатити майже $600 мільйонів як виплату за зростання економіки у 2023 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Відомство «розгляне всі доступні варіанти» і продовжить переговори після їхнього невдалого початку у Вашингтоні цього тижня. Міжнародний валютний фон попереджав, що якщо не вирішити питання з варрантами, вони стануть серйозним ризиком для стабільності поточної програми допомоги Україні на $15,5 мільярда, а також для проведеної минулого року реструктуризації понад $20 мільярдів боргу.

У минулому році з реструктуризації боргу виключили ВВП-варранти через їхню складність, але Київ зобовʼязався укласти угоди з інвесторами, щоб уникнути виплат їм мільярдів доларів у наступні роки.

Виплати за цими варрантами привʼязані до річного економічного зростання України, яке може суттєво прискоритися, якщо війна закінчиться.

Києву доведеться вирішити, чи оголошувати дефолт за виплатою майже $600 мільйонів, яку мають зробити в кінці травня. Якщо вчасно не домовитися про реструктуризацію, Україна може не виконати це зобовʼязання.

ВВП-варранти випустили у 2015 році, під час попередньої реструктуризації українського боргу, щоб мотивувати кредиторів підтримати країну. Тоді інвесторам пообіцяли частку прибутків, якщо економіка зростатиме.

Однак після початку повномасштабної війни варранти стали суперечливими, тому що Київ та його західні партнери не бажають, щоб гроші з відновлення економіки йшли приватним інвесторам. Варранти передбачають виплати, якщо річне зростання ВВП України перевищує 3%. Україна вважає, що ці умови застаріли, зважаючи на масштабні руйнування через війну.

«Варранти ВВП були розроблені для світу, якого більше не існує. Скромне економічне зростання України у 2023 році було не ознакою стрімкого процвітання, а крихким відскоком після спаду на майже 30%, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.