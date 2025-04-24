Масована атака на Київ. У прокуратурі уточнили кількість загиблих
- Автор:
- Ліза Бровко
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У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, через який загинули вісім людей, — російська ракета влучила в багатоповерхівку у Святошинському районі.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Під завалами багатоквартирного будинку досі шукають людей. Пошуково-рятувальна операція у Святошинському районі триває. Уранці повідомляли про девʼять загиблих, однак, за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, фрагменти тіла, що вважалися девʼятим загиблим, належать уже ідентифікованим жертвам.
Є пошкодження й руйнування житлових будинків також у Соломʼянському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах Києва. А ще — пошкоджені вікна приміщення станції метро, закладів харчування та знищені автомобілі.
На місцях працюють рятувальники та правоохоронці, вони фіксують черговий воєнний злочин Росії.
- Повітряні сили ЗСУ звітували, що Київ став основним напрямком удару російських окупантів. По столиці запустили крилаті й балістичні ракети та ударні дрони.