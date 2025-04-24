Росіяни запустили вночі по Україні понад 200 ракет і дронів. Скільки збили

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного і морського базування, а також дронами. Основний напрямок удару — Київ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Повітряні сили виявили 215 повітряних цілей:

11 балістичних ракет Іскандер-М / KN-23;

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»;

12 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59 / Х-69 з літаків тактичної авіації;

145 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей. Ідеться про:

7 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59 / Х-69;

64 ударні БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 і Mirage.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Зокрема, у столиці через атаку загинули девʼять людей, ще 70 дістали поранень. По Харкову росіяни вдарили 24 рази, одна людина в лікарні.

На Житомирщині постраждав рятувальник під час повторного удару, на Хмельниччині — двоє постраждалих.