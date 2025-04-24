Держдеп заперечує плани зняття санкцій з «Північного потоку — 2» та інших енергоактивів РФ
- Автор:
- Оля Березюк
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Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію в медіа, що Штати працюють над зняттям санкцій з «Північного потоку — 2» та інших енергоактивів РФ.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Це однозначно неправда. Ані Стів Віткофф, ані я не вели жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках угоди з Україною», — зазначив він.
Про плани адміністрації Білого дому зняти санкцій напередодні писало видання Politico. Джерела медіа стверджували, що саме спецпредставник Трампа Стів Віткофф є головним прихильником скасування санкцій. Зокрема, у рамках цих зусиль він начебто доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Штати наклали на Росію.
Водночас медіа зазначало, що ідея Віткоффа поки що не знайшла великої популярності в Білому домі, а Рубіо намагався її зірвати. Проти виступив і міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також очолює Раду з енергетичного домінування при Білому домі.
Дехто в американському уряді вважає, що Росія ввела Віткоффа в оману щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових звʼязків з Росією.
«У Білому домі точаться внутрішні дебати між людьми, які домінують в енергетиці — Бергамом, який хоче мати ринки збуту для американського СПГ, і Віткоффом, який хоче бути ближче до Росії», — сказав один зі співрозмовників.
- Про те, що США нібито можуть послабити деякі санкції проти Росії для досягнення мирної угоди, писали й інші західні медіа. Зокрема, Reuters із посиланням на джерела зазначав, що Білий дім шукає варіанти можливого послаблення санкцій проти Росії. Водночас Bloomberg із посиланням на джерела писав, що США не зніматимуть санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США.