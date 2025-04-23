Армія РФ атакувала Україну 134 дронами. Скільки збили

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 23 квітня 2025 року росіяни атакували Україну 134 дронами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних дронів Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Зокрема, в Одесі від атаки постраждали дві людини, у Полтаві — три.

Крім того, у місті Марганець Дніпропетровської області росіяни вбили девʼятьох людей, атакувавши автобус з працівниками місцевого підприємства. Ще 32 людини постраждали.