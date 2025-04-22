Ексначальника ОТУ «Харків» Галушкіна залишили під вартою. Його підозрюють у недбалому ставленні до оборони Харківщини

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Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для колишнього командувача Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна. Його триматимуть під вартою до 20 червня.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.



Адвокат екскомандувача ОТУ «Харків» Дмитро Круговий повідомив, що засідання розпочалося 21 квітня, тривало до другої години ночі 22 квітня, а після перерви відновилося вранці 22 квітня.



Особисто Галушкін не був присутнім на судовому засіданні — його адвокат повідомив, що 17 квітня генералові зробили операцію з видалення металоконструкцій, які він мав унаслідок перелому ключиці. Відтоді Галушкін перебуває в палаті інтенсивної терапії.

«Лікарі надали письмову відповідь, наскільки мені відомо зі слів слідчого, що він неспроможний брати участь ані по відеоконференції, ані особисто прибути в суд», — розповів адвокат.

Водночас у прокуратурі сказали, що підозрюваний не хоче підключатися онлайн. Адвокат заперечив це і сказав, що його підзахисний не має засобів звʼязку.



За рішенням судді секретар суду вирушив до лікарні, аби підключити екскомандувача ОТУ «Харків» до засідання в онлайн режимі. Адвокат каже, що Галушко «ледь розмовляв і не розумів, що відбувається».



«Потім Галушкін знепритомнів, але суддя не зупиняла засідання. Тривало воно майже до другої години ночі. Суддя оголосила перерву до сьогодні 9 ранку і постановила доставити Галушкіна до зали суду. Станом на ранок його не доставили. Засідання провели в закритому форматі, але знову оголосили перерву до 11:30, щоб за цей час зʼясувати стан Галушкіна і зрозуміти, чи може він брати участь в засіданні», — розповів Дмитро Круговий.

Галушкін — один з трьох військових високопосадовців, яких підозрюють у недбалому ставленні до оборони Харківщини.

Сам Галушкін зазначав, що запеклі бої по всій лінії фронту та втрати — як людей, так і територій — відбуваються не тому, що «воїнам бракує хоробрості або командирам — професіоналізму», а через те, що росіяни не зважають на власні втрати. Він говорив, що готовий піти воювати звичайним солдатом.

Що передувало

Правоохоронці 20 січня затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира Оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Суд відправив під варту Галушкіна та Лапіна 21 січня, а 22-го — Артура Горбенка. Вже 22 січня за Галушкіна внесли 5 мільйонів гривень застави, однак того ж дня його знову затримали.