CNN вперше показало портрет, який Трамп отримав від Путіна. Останній вважає його важливим у покращенні відносин РФ та США
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Російський художник вперше показав портрет Дональда Трампа, який американському президенту у березні цього року подарував Путін.
Про це повідомляє CNN.
Автором роботи виявився російський художник Нікас Сафронов. Він розповів, що до нього «прийшли деякі люди, які сказали, що хочуть, щоб я намалював Трампа таким, яким я його бачу». Спочатку художник не знав, ким були його замовники, бо, за його словами, «є клієнти, які не вдаються в подробиці», але він підозрював, що це Кремль.
«Коли я почав портрет, я зрозумів, що це може зблизити наші країни, і вирішив не брати грошей, тому що підозрював, для чого ця картина», — розповів художник.
Проте пізніше з Сафроновим сконтактував Путін, який підтвердив припущення художника і сказав йому, що «лестивий» портрет Трампа є важливим кроком у покращенні відносин Росії із США.
«Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що вона заслуговує», — розповів Сафронов.
Для Сафронова це не перший такий досвід. Раніше він вже малював портрети світових лідерів, серед яких покійний Папа Франциск, президент Індії Нарендра Моді та Кім Чен Ин з Північної Кореї.
- Портрет Дональда Трампа як подарунок від Путіна американському президенту передав його спецпредставник Стів Віткофф, який відвідав Москву. Про це останній розповів в інтерв’ю ведучому подкасту Такеру Карлсону — колишньому ведучому Fox News, антивакцинатору, симпатику Трампа і Путіна. Віткофф описав картину як «гарний портрет», проте не показав її, а лише зазначив, що Трампа це «явно зворушило».
- 24 березня Трамп попросив губернатора Колорадо Джареда Поліса прибрати його портрет із Капітолія штату, бо вважає, що він на ньому страшко. Після цього стало відомо про подарунок Путіна у вигляді портрета. Невдовзі портрет у Колорадо зняли.
- Портрети — це головна частина бренду Трампа. У січні він потрапив у заголовки газет, оприлюднивши офіційний портрет, який критики по-різному описували як серйозний або зловісний. У передвиборчій кампанії Трамп часто використовував своє найбільш культове фото — після замаху на життя під час мітингу в Пенсильванії. На ньому Трамп із закривавленим вухом підняв кулак і закликав прихильників «боротися, боротися, боротися».