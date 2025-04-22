CNN вперше показало портрет, який Трамп отримав від Путіна. Останній вважає його важливим у покращенні відносин РФ та США

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Російський художник вперше показав портрет Дональда Трампа, який американському президенту у березні цього року подарував Путін.

Про це повідомляє CNN.

Автором роботи виявився російський художник Нікас Сафронов. Він розповів, що до нього «прийшли деякі люди, які сказали, що хочуть, щоб я намалював Трампа таким, яким я його бачу». Спочатку художник не знав, ким були його замовники, бо, за його словами, «є клієнти, які не вдаються в подробиці», але він підозрював, що це Кремль.



«Коли я почав портрет, я зрозумів, що це може зблизити наші країни, і вирішив не брати грошей, тому що підозрював, для чого ця картина», — розповів художник.

Проте пізніше з Сафроновим сконтактував Путін, який підтвердив припущення художника і сказав йому, що «лестивий» портрет Трампа є важливим кроком у покращенні відносин Росії із США.

«Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що вона заслуговує», — розповів Сафронов.



Для Сафронова це не перший такий досвід. Раніше він вже малював портрети світових лідерів, серед яких покійний Папа Франциск, президент Індії Нарендра Моді та Кім Чен Ин з Північної Кореї.