Український вчитель вперше потрапив у десятку найуспішніших освітян Європи
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Учитель інформатики Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело» Олександр Жук 23 квітня став регіональним переможцем конкурсу Cambridge Dedicated Teacher Awards 2025 у Європі. Цей конкурс відзначає видатних освітян з усього світу.
Олександр Жук — перший український вчитель, якого визнали регіональним переможцем за семирічну історію конкурсу. Судді обрали його серед 5 000 кандидатів зі 101 країни світу — за те, як він інноваційно використовував технології для сприяння успіхам своїх учнів.
«Це визнання — велика честь для мене. Але справжньою нагородою завжди були радість і прогрес, які я бачу в моїх учнях щодня. Робота з дітьми, які стикаються з унікальними викликами, доводить: з достатньою підтримкою та вірою кожна дитина здатна на неймовірне», — говорить Олександр Жук.
Натхненням для Олександра Жука стала випадкова зустріч зі студентом з порушенням слуху під час навчання в університеті — саме тоді він зацікавився жестовою мовою. Відтоді Олександр викладає вже 16 років та спеціалізується на застосуванні науки, технологій, інженерії, мистецтва та математики, щоб допомогти дітям з особливими освітніми потребами розкрити свій потенціал.
На сайті конкурсу всі охочі можуть проголосувати за Олександра Жука або іншого з девʼяти регіональних переможців, номінованих на звання глобального переможця Cambridge Dedicated Teacher Awards 2025. Кінцевий термін голосування — 30 квітня 2025 року, а переможця оголосять 21 травня.
- Конкурс Cambridge Dedicated Teacher Awards відзначає важливу роль, яку відіграють вчителі у розвитку своїх учнів та підготовці їх до життя за межами школи. Учні, батьки або колеги можуть номінувати вчителя початкової або середньої школи за виняткову відданість своїм учням.