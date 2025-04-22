Південна Корея запустила ще один супутник-розвідник, щоб стежити за КНДР

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Південна Корея успішно запустила свій четвертий супутник-розвідник. До кінця цього року країна запустить ще один — і так зможе краще спостерігати за Північною Кореєю, зменшивши свою залежність від супутникових зображень США.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Супутник на ракеті SpaceX Falcon 9 запустили 21 квітня о 20:48 зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Він успішно вийшов на орбіту за 15 хвилин після старту. Тепер роботу супутника мають підтвердити через звʼязок з наземною станцією.

Перший супутник-розвідник Південна Корея запустила у грудні 2023 року, а вже минулого року — ще два супутники із сенсорами радарів SAR. Після запуску пʼятого супутника Південна Корея зможе отримувати дані про Північну Корею кожні дві години.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії. Але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі — тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953 року США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та скасувати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.

Навесні та влітку 2024 року КНДР неодноразово відправляла в сторону Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. Північна Корея називала свої дії акцією «око за око» — мовляв, зробили це у відповідь на листівки із закликом до повалення режиму, які активісти відправляли з території Південної Кореї теж за допомогою повітряних куль.

Зрештою сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон 13 жовтня заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела в бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. А вже наступного дня у країні заявили, що 1,4 мільйона північнокорейців готові до «священної війни».