Росія масовано атакувала Україну безпілотниками. Скільки вдалося збити
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міноборони України
Українська протиповітряна оборона в ніч на 22 квітня збила 38 російських безпілотників. Ще 16 дронів-імітаторів не досягли своїх цілей — були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом російські війська запустили по Україні 54 безпілотники. Через російську атаку постраждали Одещина та Київщина.
Зокрема, росіяни масовано атакували Одесу — попередньо, постраждали три людини. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.
Повітряні сили наголошують, що з 08:00 почалась нова хвиля російської атаки — групи ударних дронів заходять з півночі через Сумську область. Українців закликають реагувати на повітряну тривогу.