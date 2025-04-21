Побиття військового в Гідропарку в Києві: нападникам оголосили підозри
- Автор:
- Оля Березюк
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Київські слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які побили військового в столичному Гідропарку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Чотирьом фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей. Тепер їм загрожує позбавленням волі на строк до чотирьох років.
- Інцидент з побиттям військового стався 18 квітня. За даними слідства, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Потім молодики повалили його на землю та почали бити ногами та руками.
- У той же день правоохоронці затримали двох 17-річних підлітків, а наступного — ще двох віком 15 і 17 років.