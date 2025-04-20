«Великоднє перемирʼя»: кількість штурмів РФ зросла до 46, ворог частіше застосовує важке озброєння

Новини

Сухопутні війська ЗС України

З початку доби до 16:00 відбулося вже 46 штурмів окупантів на різних напрямках і 901 обстріл. З-поміж них 448 ворог здійснив з важкого озброєння.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зафіксували вже більш як чотири сотні застосувань FPV росіянами. Тенденція збільшення використання армією Росії важкого озброєння зберігається.

«Найбільше російської бойової активності в цей Великдень — на Покровському напрямку. Також виявилися пустими путінські слова про «припинення вогню» для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині», — розповів президент України.

На Торецькому напрямку українські захисники потрапили в російську засідку — є загиблі. Військових РФ, які це вчинили, знищать, додав Зеленський. Він вкотре підкреслив, що Збройні сили України діятимуть дзеркально до дій супротивника.

«Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала», — каже президент.