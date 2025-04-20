Майже 400 обстрілів і 19 штурмів. Зеленський розповів, як Росія дотримується перемирʼя, яке сама ж оголосила
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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За перші шість годин «великоднього перемирʼя» — з 18:00 до 00:00 — відбулося 387 обстрілів і 19 штурмів російської армії. Ще росіяни 290 разів застосовували безпілотники.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкома Олександра Сирського.
Він зазначив, що на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.
Зокрема, у зоні ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, у зоні ОТУ «Донецьк» — три бойові зіткнення на Покровському і Новопавлівському напрямках, на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового.
На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.
«Російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні», — зазначив президент.
Зеленський додав, що українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною.
- 19 квітня лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, але вона ніколи його не дотримується. Президент України Володимир Зеленський назвав слова Путіна «черговою спробою пограти із життями людей».