Майже 400 обстрілів і 19 штурмів. Зеленський розповів, як Росія дотримується перемирʼя, яке сама ж оголосила

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За перші шість годин «великоднього перемирʼя» — з 18:00 до 00:00 — відбулося 387 обстрілів і 19 штурмів російської армії. Ще росіяни 290 разів застосовували безпілотники.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкома Олександра Сирського.

Він зазначив, що на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

Зокрема, у зоні ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, у зоні ОТУ «Донецьк» — три бойові зіткнення на Покровському і Новопавлівському напрямках, на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового.

На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

«Російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні», — зазначив президент.

Зеленський додав, що українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною.