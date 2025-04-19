Путін оголосив «пасхальне перемирʼя» на фронті

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Лідер РФ Володимир Путін оголосив «пасхальне перемирʼя». За його словами, російська армія нібито припинить усі бої з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Про оголошення нібито перемирʼя Путін заявив на зустрічі з головою Генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим. Він заявляє, що російська армія «має бути готовою відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

У січні 2023 року влада Росії вже оголошувала «різдвяне перемирʼя». Однак бої не зупинили. Після цього «перемирʼя» ні на Великдень, ні на Різдво влада РФ навіть формально не оголошувала й продовжувала щоденно обстрілювати Україну — як на фронті, так і цивільну інфраструктуру.

Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

Напередодні США, які ведуть переговори з Росією та Україною про завершення війни, оголосили, що «відійдуть» від цього процесу, якщо мирну угоду не укладуть найближчим часом.