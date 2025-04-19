У Пентагоні підтвердили, що США вдвічі скоротять військову присутність у Сирії
- Автор:
- Ірина Перепечко
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The U.S. Army / Flickr
У найближчі місяці США зменшать свою військову присутність у Сирії з 2 тисяч військових до менш ніж тисячі. Усе тому, що терористична організація «Ісламська держава» (ІД) значно ослабла.
Про це йдеться в офіційному оголошенні Пентагону.
За останні десять років міжнародна коаліція проти ІД досягла помітного прогресу. Зокрема, минулого року США завдали десятки авіаударів по бойовиках за останній рік, щоб ще більше підірвати сили ІД і не дати їй відновитися.
Штати залишаються готовими завдавати ударів по бойовиках і продовжать співпрацю з партнерами по коаліції. Вони також закликають інші країни забрати своїх громадян, пов’язаних з ІД, із таборів у Сирії.
США визнають, що загроза тероризму не обмежується лише Близьким Сходом, тому обіцяють пильнувати за ситуацією в усьому світі. Міністерство оборони США зберігає потужну військову присутність у регіоні та готове оперативно змінювати розташування сил.
- За кілька днів до офіційного повідомлення Пентагону про скорочення військової присутності у Сирії в NYT писали, що США закривають три військові бази і частково виводять військових. Видання зазначало, що за 60 днів американські командири оцінять, чи варто проводити додаткові скорочення. Командування рекомендувало залишити в Сирії щонайменше 500 військових, але президент Дональд Трамп щодо цього налаштований вкрай скептично.
- США дислокували майже 900 своїх військовослужбовців у Сирії, щоб не допустити відновлення позицій бойовиків «Ісламської держави» та запобігти торгівлі зброєю через південну Сирію з боку бойовиків, яких підтримує Іран. Однак після нападів бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року кількість американських військових у регіоні збільшили до 2 000 — після того, як підтримувані Іраном бойовики обстріляли війська США в регіоні у відповідь на бомбардування сектора Гази Ізраїлем.