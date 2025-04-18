Кадрові зміни в уряді. Звільнили заступників міністрів оборони та охорони здоровʼя
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Кабінет міністрів України 18 квітня зробив низку кадрових змін.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
З посади першого заступника міністра оборони звільнили Івана Гаврилюка. Сергій Дубров залишить пост першого заступника міністра охорони здоров’я, Олександр Порхун більше не обійматиме посади заступника голови МОЗ.
Заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції призначили Олександра Павліченка. Сергій Суярко обійматиме посаду державного секретаря Міністерства енергетики. Наталя Табака очолить Державне агентство розвитку туризму.
Крім того, Кабмін погодив призначення:
- Івана Базилюка — на посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Владислава Лаврика — очільника Волноваської районної державної адміністрації на Донеччині;
- Наталії Погребної — заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.
Уряд також погодив звільнення Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.