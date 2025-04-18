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Вночі росіяни атакували Україну дронами й ракетами. Скільки цілей збили

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Вночі 18 квітня росіяни вдарили по Україні ракетами наземного базування та ударними дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Попередньо, радіотехнічні війська ПС виявили та супроводили 43 ворожі цілі — шість ракет різних типів та 37 ударних БпЛА, зокрема:

Напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:30 збили 26 повітряних цілей:

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.