Вночі росіяни атакували Україну дронами й ракетами. Скільки цілей збили
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Вночі 18 квітня росіяни вдарили по Україні ракетами наземного базування та ударними дронами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Попередньо, радіотехнічні війська ПС виявили та супроводили 43 ворожі цілі — шість ракет різних типів та 37 ударних БпЛА, зокрема:
- одну балістичну ракету «Іскандер-М» (район пуску – Крим);
- 5 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків – окуповані території Запорізької області, Крим);
- 37 ударних дронів типу Shahed і дронів-імітаторів інших типів (райони пусків – Міллерово, Курськ — РФ).
Напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:30 збили 26 повітряних цілей:
- 3 крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 23 ударних БпЛА типу Shahed;
- ще 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.