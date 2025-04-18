Суд у США знову визнав Google порушницею антимонопольних законів. Що це означає

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Федеральна суддя Леоні Бринкіма постановила, що Google використовувала незаконні методи для збереження монополії у сфері технологій онлайн‑реклами. Це вже другий за рік вирок проти компанії за порушення антимонопольного законодавства.

Про це пише Reuters.

Суд вирішив, що Google порушила антимонопольне законодавство, монополізувавши ринки серверів реклами для видавців (publisher ad servers), а також рекламних бірж (ad exchanges), які забезпечують взаємодію між покупцями та продавцями цифрової реклами. Водночас суддя зазначила, що позивач не зміг довести наявність монополії Google на ринку рекламних мереж для рекламодавців (advertiser ad networks).

Ця постанова може дозволити вимагати радикальних заходів щодо компанії, включаючи розподіл рекламного бізнесу Google. Міністерство юстиції США вже заявляло, що Google має продати як мінімум свій сервіс Google Ad Manager, який включає сервер реклами для видавців і рекламну біржу.

Таким чином Google можуть змусити продати активи або змінити методи ведення бізнесу. Якщо суд затвердить такі заходи, це може значною мірою послабити становище Google на ринку.

Під час суду позивачі стверджували, що Google використовувала класичні методи побудови монополії. Наприклад, усувала конкурентів через злиття та поглинання компаній, блокувала клієнтів у своїй екосистемі та контролювала хід транзакцій на ринку цифрової реклами.

На свій захист Google заявила, що претензії стосуються переважно періоду, коли компанія тільки розробляла інструменти для взаємодії з продуктами конкурентів. Крім того, захист стверджував, що звинувачення ігнорувало конкуренцію з боку таких технологічних компаній, як Amazon та Comcast, особливо в умовах зміщення рекламних витрат у бік мобільних застосунків і потокового відео.

«Дії Google — це історія інновацій у відповідь на конкуренцію», — заявила провідний адвокат компанії Карен Данн.

Це рішення доповнює інший вердикт, винесений у серпні 2024 року, коли федеральний суд США визнав Google монополістом у сфері пошуку. Нині Міністерство юстиції домагається розділення компанії. Обидві справи та можливі судові заборони на злиття й придбання можуть призвести до суттєвих структурних змін у Google, обмеживши її вплив на інфраструктуру інтернет‑реклами і зменшивши загальний вплив у мережі.