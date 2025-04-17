YouTube заблокував канали ведучого Шелеста — він поширював конспірологію і проросійські тези

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«Бабель»

YouTube заблокував ще три канали, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді та проти авторів яких були запроваджені санкції.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зокрема, на території України заблоковано канали «ШЕЛЕСТ. Акценти» та «ШЕЛЕСТ», ведучим яких є журналіст Олександр Шелест. Він працював на підсанкційному телеканалі NewsOne, повʼязаному з підозрюваними в державній зраді Віктором Медведчуком і Євгенієм Мураєвим.

«Бабель» у січні опублікував великий матеріал про Шелеста, в якому детально дослідив його діяльність і біографію. Зʼясувалось, що його гості просувають російські наративи, спекулюють на темі мобілізації та розповідають конспірологічні теорії — а Шелест із ними погоджується.

Також заблокували канал «Говорит и доказывает Вадим Карасев» (після запровадження санкцій перейменований у «ПОЛИТИКУМ»), ведучим якого був постійний гість ефірів підсанкційних телеканалів політолог Вадим Карасьов.