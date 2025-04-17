Порошенко заявив, що санкції проти нього запровадили превентивно. Про це нібито йдеться в документах

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Міністерство юстиції надало документи до Верховного Суду Касаційного адміністративного суду про підстави санкцій проти Петра Порошенка. Санкції ввели превентивно і вони нібито не мають законних підстав. А самі документи, зокрема, рішення РНБО та Указ президента, сфальсифікували.

Про це повідомив сам Петро Порошенко, який напередодні ознайомився з документом, який, за його словами, безпідставно має статус «для службового користування».

У четвер, 17 квітня, Верховний суд розпочав розгляд справи щодо санкцій проти Порошенка.

«І тільки у відповідь на рішення суду ми прочитали, що, виявляється, санкції, це напряму заявив президент у своїй відповіді, носять превентивний характер. В нас тепер з’явилася норма, на думку президента, у вигляді «мислезлочину»», — сказав Перо Порошенко під час засідання.

«Мінекономіки, як я сказав у своєму виступі, обґрунтовано підозрюється у фальсифікації матеріалів, які вони подавали на Кабмін», — сказав Петро Порошенко.

Експрезидент стверджує, що до цього причетна, зокрема, міністр економіки Юлія Свириденко. Каже, що так вона «рятує Зеленського».



«В офісі президента та в апараті РНБО фальсифікували указ. А Зеленський підписав не те, що було оприлюднено. Я хотів сказати, що я особисто на власні очі бачив документи різного змісту — однакової дати — але мали відмінність у дві години, який був повністю переписаний і під яким стоїть підпис міністра економіки пані Свириденко. Я твердо стверджую, що однією з причин залучення Мінекономіки є сокриття злочину», — заявив Петро Порошенко.

Він наголосив, що його юридична команда «найближчим часом» подасть заяву про злочин.

Експрезидент також заявив, що наступне судове засідання, яке відбудеться 13 травня, різні органи захочуть зробити закритим, зокрема, заборонити вхід журналістам та дипломатам.

Що передувало

13 лютого президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. «Бабель» розповідав, що їм тепер заборонено робити. В СБУ пояснили, що вони загрожують державній безпеці та перешкоджають «сталому економічному розвитку України».

Санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни, сказав Зеленський. Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку української армії. За його словами, гроші з фондів передавали членам партії «Європейська солідарність».

Президент також додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти в бюджет. Їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть, сказав Зеленський.

Петро Порошенко називав рішення ввести санкції проти нього «антиконституційним» і «політично мотивованим». Він заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів та члени РНБО.

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