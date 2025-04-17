Чехія вперше стала повністю незалежною від російської нафти

Новини

Getty Images / «Бабель»

Чехія вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти.

Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.

Це стало можливим після завершення проєкту з розширення західного трубопроводу TAL. Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії.

Тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.

«Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності», — зазначив Фіала.

Це зміцнює енергетичну безпеку країни, оскільки попередня залежність від російських поставок нафти зробила Чехію вразливою.