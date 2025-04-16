Reuters: ЄС відклав ідею санкцій на імпорт російського скрапленого газу

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Європейські посадовці вирішили поки не включати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу до наступних пакетів санкцій. Причина — опір окремих держав-членів ЄС і відсутність чітких альтернатив постачання.

Про це агентству Reuters повідомили джерела серед чиновників ЄС.

Замість цього Єврокомісія хоче розробити новий план, щоб покласти край залежності блоку від російських енергоносіїв до 2027 року. План мають оголосити на початку травня, але подробиць поки що мало.

Європейська комісія, як очікується, запропонує 17-й пакет санкцій проти Росії до червня, хоча чиновники зазначають, що робота над новими заходами просувається повільно. Востаннє ЄК обговорювала з урядами країн ЄС можливість заборонити імпорт російського скрапленого газу ще в січні, коли завершувала підготовку 16-го пакета санкцій.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче, аби ЄС купував більше американського газу. Європейські посадовці розглядають це як потенційний інструмент у переговорах, щоб переконати Вашингтон скасувати митні збори. Утім, Сполучені Штати досі чітко не окреслили свої вимоги.

У понеділок, 14 квітня, торговий представник ЄС зустрівся зі своїм американським колегою, щоб обговорити початок переговорів. У Єврокомісії повідомили, що зустріч була частиною «оцінювального етапу», і наголосили, що Вашингтон поки що не надав чіткого переліку вимог.

Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що Єврокомісія не хоче ризикувати втратити російський скраплений газ через санкції, оскільки це послабить її переговорні позиції.

Єврокомісія та уряди країн ЄС також остерігаються створення нової енергетичної залежності від Сполучених Штатів, які нині є третім за обсягами постачальником газу до ЄС після Росії та Норвегії.