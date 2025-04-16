Трамп продовжив на рік заборону на вхід суден РФ до портів США
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент США Дональд Трамп подовжив ще на рік заборону на вхід до американських портів суден, що належать Росії або мають інші звʼязки з РФ.
Про це йдеться в документі, опублікованому у Федеральному реєстрі США.
Ця заборона поширюється на стоянку і рух у портах США для всіх суден, які повʼязані з Росією.
«Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі загрожують національній безпеці через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», — йдеться в документі.
21 квітня 2022 року американська влада оголосила національний надзвичайний стан через порушення Росією міжнародних відносин і ввела заборону на вхід російських суден до портів США. Заборону двічі продовжували у 2023 і 2024 роках.
- Наприкінці лютого Трамп продовжив на рік дію санкцій, введених раніше проти Росії через війну в Україні.