Трамп продовжив на рік заборону на вхід суден РФ до портів США

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Президент США Дональд Трамп подовжив ще на рік заборону на вхід до американських портів суден, що належать Росії або мають інші звʼязки з РФ.

Про це йдеться в документі, опублікованому у Федеральному реєстрі США.

Ця заборона поширюється на стоянку і рух у портах США для всіх суден, які повʼязані з Росією.

«Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі загрожують національній безпеці через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», — йдеться в документі.

21 квітня 2022 року американська влада оголосила національний надзвичайний стан через порушення Росією міжнародних відносин і ввела заборону на вхід російських суден до портів США. Заборону двічі продовжували у 2023 і 2024 роках.