Гора Пекту в КНДР отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО. Це перший такий обʼєкт у країні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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CNN
Священна гора Пекту в Північній Кореї отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО. Це перше природне місце у КНДР, яке отримало такий статус.
Про це пише CNN.
Гора Пекту — це діючий стратовулкан на кордоні між Північною Кореєю та Китаєм, а ще найвища вершина Корейського півострова. У ЮНЕСКО відзначили її «вражаючу природу та культурну спадщину», зокрема через її вулканічну активність та унікальні геологічні формації.
Ця гора займає центральне місце у міфології КНДР. За північнокорейськими легендами, гора Пекту є місцем народження Тангуна — міфічного засновника першої корейської держави.
Державна пропаганда КНДР приписує родині Кім, яка керує країною з 1948 року, «священну кров Пекту». Тобто називає їх предками древніх королів. Так, стверджують, що Кім Ір Сен — засновник КНДР і дід чинного голови Кім Чен Ина — переховувався на Пекту під час боротьби з японською окупацією у 1940-х роках. У державних медіа Північної Кореї його часто називають «легендарним героєм Пекту».
Також у КНДР заявляють, нібито Кім Чен Ір — батько Кім Чен Ина — народився біля вершини гори Пекту. Цей факт північнокорейці вважають беззаперечним, хоча насправді більшість істориків погоджується, що він народився в Росії. Тобто гора — це не просто вершина, а своєрідний національний вівтар. Її зображення можна знайти на гербі КНДР, її ім’ям називають ракети й електростанції, а іноді навіть саму державу.
Кім Чен Ин неодноразово підіймався на Пекту, зокрема перед важливими політичними подіями — як-от перед розстрілом свого дядька у 2013 році чи ядерним випробуванням у 2016-му.
Цікаво, що китайська частина гори, відома під назвою Чанбайшань, була визнана геопарком ЮНЕСКО ще минулого року. КНДР подала заявку ще у 2019 році, раніше за Китай, але через пандемію COVID-19 інспекцію на місці відклали.
Тепер, коли гора Пекту має міжнародний статус, Пхеньян, імовірно, спробує просувати її як геотуристичну пам’ятку — із фокусом не лише на природну красу, а й на корейську міфологію. Зі статусом геопарку гора Пекту стала не лише національним символом, а й об’єктом глобального геологічного значення. Призведе це до більшої відкритості чи стане ще одним інструментом пропаганди — наразі неясно.