У Перу експрезидента з дружиною засудили до 15 років за корупцію

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Колишнього президента Перу Ольянту Умалу визнали винним у відмиванні грошей і засудили до 15 років увʼязнення.

Про це пише BBC.

Суд у столиці країни Лімі заявив, що Умала прийняв незаконні кошти від бразильської будівельної компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 і 2011 роках.

Його дружину Надін Ередію, яка разом з Умалою заснувала Націоналістичну партію, теж визнали винною у відмиванні грошей і засудили до 15 років увʼязнення.

Прокурори просили засудити Умалу до 20 років увʼязнення, а Ередію — до 26 з половиною років. Судовий процес тривав роки, Умала був присутній на оголошенні вироку особисто, а його дружина — по відеозвʼязку.

Колишній президент і його дружина заперечували всі звинувачення.