Уряд спростив набір іноземців через центри рекрутингу ЗСУ

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Кабмін ухвалив постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Уряд вніс зміни до «Положення про центри рекрутингу Збройних сил» та «Положення про Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства».

Зокрема, розширено повноваження Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ та ТЦК щодо здійснення заходів з перевезення кандидатів на службу з-за кордону в Україну.

Тепер центри рекрутингу матимуть змогу самостійно перевозити добровольців з-за кордону, забезпечуючи їм проживання та харчування в Україні. Витрати на це покриватимуть з держбюджету, писав нардеп Олексій Гончаренко.