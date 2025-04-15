Болгарія вирішила не продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС

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Болгарія відмовилася продати Україні реактори з АЕС «Белене» для Хмельницької АЕС.

Про це повідомив віцепремʼєр країни і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров, передає болгарська служба Forbes.

Він зазначив, що рішення підтримали всі партнери по уряду, зокрема лідер партії ГЄРБ і колишній премʼєр країни Бойко Борисов.

Зафіров пояснив таке рішення тим, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.