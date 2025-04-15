У Китаї відповіли на прохання своїх полонених в Україні громадян про обмін

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Уряд Китаю заперечив свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України. Там перевіряють інформацію про полонених та оцінять їхні дії у контексті чинного законодавства КНР.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Китаю Лінь Цзяня.

Напередодні, 14 квітня, відбулася пресконференція двох полонених китайців, які воювали на боці РФ. Ванг Гуанцзюн 1991 року народження і Чанг Ренбо 1998 року народження розповіли, що хочуть повернутися додому, згодні на обмін і сподіваються, що Китай сприятиме цьому.

На пресконференції речник МЗС Китаю Лінь Цзянь сказав, що уряд Китаю неодноразово публікував попередження про безпеку, у яких закликав громадян уникати зон збройних конфліктів і не брати участі у військових діях на жодному боці.

«Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій», — заявив він.

За його словами, позиція Китаю стосовно «української кризи» є послідовною та чіткою і полягає у сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту.

Що передувало

Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.

Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.

Президент розповів, що РФ вербує китайців через Тік-Ток і соцмережі. За його словами, офіційний Пекін знає, що РФ вербує громадян КНР у соціальних мережах. На пресконференції інформацію про рекламу в соціальних мережах із закликом вступати до армії РФ підтвердили самі полонені.

У Росії китайцям виділяють 3—4 доби на медичне обстеження та 1—2 місяці на навчання. Потім вони воюють на території України.