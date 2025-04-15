У Китаї відповіли на прохання своїх полонених в Україні громадян про обмін
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Уряд Китаю заперечив свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України. Там перевіряють інформацію про полонених та оцінять їхні дії у контексті чинного законодавства КНР.
Про це йдеться в заяві речника МЗС Китаю Лінь Цзяня.
Напередодні, 14 квітня, відбулася пресконференція двох полонених китайців, які воювали на боці РФ. Ванг Гуанцзюн 1991 року народження і Чанг Ренбо 1998 року народження розповіли, що хочуть повернутися додому, згодні на обмін і сподіваються, що Китай сприятиме цьому.
На пресконференції речник МЗС Китаю Лінь Цзянь сказав, що уряд Китаю неодноразово публікував попередження про безпеку, у яких закликав громадян уникати зон збройних конфліктів і не брати участі у військових діях на жодному боці.
«Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій», — заявив він.
За його словами, позиція Китаю стосовно «української кризи» є послідовною та чіткою і полягає у сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту.
Що передувало
Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.
В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.
Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.
МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.
Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.
Президент розповів, що РФ вербує китайців через Тік-Ток і соцмережі. За його словами, офіційний Пекін знає, що РФ вербує громадян КНР у соціальних мережах. На пресконференції інформацію про рекламу в соціальних мережах із закликом вступати до армії РФ підтвердили самі полонені.
У Росії китайцям виділяють 3—4 доби на медичне обстеження та 1—2 місяці на навчання. Потім вони воюють на території України.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу публічно не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував санкції проти неї.