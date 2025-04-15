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Уряд виділив майже 2 мільярди гривень для прифронтових громад України

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Український уряд виділив 1,8 мільярда гривень для 180 громад у девʼяти прифронтових регіонах.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Грошову підтримку отримають громади Харківської, Сумської, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Кошти спрямують на невідкладні потреби, зокрема:

Рішення ухвалили за дорученням президента Володимира Зеленського, підкреслив Денис Шмигаль.