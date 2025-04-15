HBO оголосив акторів на ролі Дамблдора, Снейпа і Геґріда в серіалі про Гаррі Поттера
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кінокомпанія HBO офіційно затвердила основний дорослий склад акторів нового серіалу про Гаррі Поттера.
Про це пише Deadline.
Так, актор Джон Літґоу зіграє в серіалі роль директора школи чарівництва «Гоґвортс» Альбуса Дамблдора. Паапа Ессієду зіграє професора зіллєваріння Северуса Снейпа, а авторка Джанет Мактір — декана факультету Гриффіндор Мінерву Макґонеґел. Лісничого Рубеуса Геґріда гратиме Нік Фрост.
Професора Квірінуса Квірелла зіграє Люк Таллон, а завгоспа «Гоґвортсу» Арґуса Філча — Пол Вайтгаус. Причому Вайтгаус поки єдиний актор серіалу, хто грав в оригінальній серії фільмів про Гаррі Поттера — він зіграв Сера Кадоґана у фільмі «Гаррі Поттер і вʼязень Азкабану» (2004).
Виконавців головних дитячих ролей — чарівника Гаррі Поттера і його друзів Рона Візлі та Герміони Грейнджер — поки не оголосили. Восени 2024 року HBO запустив відкритий кастинг на ці ролі. Участь у ньому взяли понад 30 тисяч дітей.
- Серіал про Гаррі Поттера має стати точною адаптацією серії книг Джоан Роулінг. Зйомки розпочнуться влітку цього року. Премʼєра першого сезону запланована на 2026 або 2027 рік.