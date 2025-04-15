Гарвард відхилив вимоги Трампа щодо державного нагляду. Університет втратить $2,3 мільярда фінансування

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Гарвардський університет відкинув вимоги Адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовані начебто на боротьбу з антисемітизмом.

Про це повідомляє Reuters.

Керівництво навчального закладу вважає, що погодитися з новими правилами означало б передати контроль над Гарвардом консервативному уряду, який розглядає університет як «небезпечно ліворадикальний». Після відмови установи адміністрація Трампа оголосила про замороження федерального фінансування для університету на суму $2,3 мільярда.

У березні Вашингтон заявив, що переглядає виділення $9 мільярдів федеральних контрактів і грантів для Гарварду в межах боротьби з, як стверджується, антисемітизмом. Ці настрої нібито спалахнули під час пропалестинських протестів студентів за останні півтора року.

Спецгрупа Міністерства освіти США з протидії антисемітизму звинуватила найстаріший університет країни у «тривожному відчутті вседозволеності, властивому найпрестижнішим навчальним закладам США» і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Відомство додало, що Гарвард «не відповідає інтелектуальним та правозахисним критеріям, які виправдовують федеральні інвестиції». Там вимагали, щоб заклад обмежив вплив співробітників і студентів, які «більше віддані активізму, ніж науці», та створив зовнішню комісію для перевірки кожного факультету на предмет «різноманіття поглядів».

До серпня університету наказали наймати викладачів і приймати студентів «виключно за заслугами», без урахування раси, кольору шкіри чи національності. Університет хотіли зобовʼязати перевіряти, чи не мають іноземні студенти «ворожості до американських цінностей» та сповіщати імміграційні органи про порушення правил поведінки.

Президент Гарварду Алан Гарбер вказав у відкритому листі, що вимоги Міносвіти дозволили б уряду «контролювати гарвардську спільноту» та загрожували б «цінностям приватної інституції, яка присвячена пошуку, створенню і поширенню знань».

«Жоден уряд — незалежно від партійної приналежності — не має визначати, чого навчають приватні університети, кого приймають чи наймають, і які напрями досліджень обирають», — заявив Гарбер.