Британія надіслала Україні новий транш військової допомоги майже на мільярд доларів

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Велика Британія 14 квітня направила Україні £752 мільйони ($990 мільйонів) на придбання засобів протиповітряної оборони та артилерії. Це частина міжнародної кредитної програми на суму $50 мільярдів, яку країни повертатимуть коштом доходів із заморожених активів РФ.

Про це повідомляє британське Міністерство економіки та фінансів.

Сьогоднішній транш — другий з трьох платежів на загальну суму £2,26 мільярда. Перший відбувся 6 березня, а решту виплатять вже наступного року.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі раніше заявляв, що цього року Британія надасть Україні £4,5 мільярда і ці кошти підуть на закупівлю засобів протиповітряної оборони, артилерії, запасних частин для транспортних засобів та іншого обладнання.

Інша британська допомога включає в себе допомогу міністерства оборони в закупівлі радіолокаційних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.