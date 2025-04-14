«У США переважають російські наративи». Зеленський дав нове інтервʼю і запросив Трампа в Україну

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Президент Володимир Зеленський висловив жаль, що у Сполучених Штатах зараз переважають російські наративи. Тому він запросив до України президента США Дональда Трампа, щоб той побачив реальну ситуацію на власні очі.

Про це він сказав в інтервʼю 60 Minutes на CBS News.

«Як можна бути свідками наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і досі вірити, що вони не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США, на політиків США», — наголосив він.

І додав, що у Вашингтоні зараз спостерігається «зміна тону й зміна реальності», і він не хоче «займатися тією зміненою реальністю, яку мені подають». Зеленському також здається, що віцепрезидент Джей Ді Венс «якось виправдовує дії Путіна». Той заявляв, що Путіну можна довіряти, а Зеленський створює неправдивий наратив.

«Гаразд, ми поважаємо вашу позицію... Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими формами переговорів, прийдіть, подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, знищених або мертвих. Приходьте, дивіться, а тоді давайте — давайте рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін», — сказав президент України, коли запрошував Трампа приїхати.

Сполучені Штати для України — стратегічний і сильний партнер. Однак зараз є сумніви у двосторонніх відносинах. На думку Зеленського, без допомоги США «ми зазнаємо великих втрат — людських і територіальних».

Володимир Зеленський зазначив, що зараз на карту поставлена безпека світу, адже якщо Україна не вистоїть, то Путін буде просуватися далі.

«Кінцевою метою Путіна є відродження Російської імперії та повернення територій, які зараз знаходяться під захистом НАТО. І те, що Сполучені Штати є частиною НАТО, означає, що вони будуть втягнуті в будь-який потенційний конфлікт. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну», — резюмував президент.

Україна не буде визнавати окуповані території російськими — вона їх поверне. Справедливості ще можна досягнути, як і припинення вогню. Та це включає і гарантії безпеки, і міжнародні миротворчі сили, частиною яких мають бути США. Це можуть бути війська, які забезпечують протиповітряну оборону, а не безпосередньо сухопутні сили.

Що передувало

У березні відбувся раунд перемовин між делегаціями України та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія. Вона цього не зробила.

Згодом Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Наступного дня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну й енергетичну інфраструктуру.