«Це було жахливо». Трамп зреагував на російський удар по Сумах і десятки загиблих

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Президент США Дональд Трамп зреагував на російський балістичний удар по Сумах, який вбив 34 людини і поранив 117. За його словами, «це було жахливо».

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів на борту президентського літака Air Force One.

«Мені мені сказали, що вони [росіяни] припустилися помилки, проте я думаю, що це жахливо, що вся ця війна — жахлива... Так, це їхня помилка. Але запитайте про це в них», — заявив він.

І додав, що він би ніколи не допустив початку цієї війни, якби був президентом, а зараз намагається якнайшвидше зупинити її. Трамп наголосив, що це війна Байдена, а не його, бо попередня адміністрація президента США «давала їм мільйони й мільйони доларів».

«Ця війна ганебна. Мільйони людей загинули, хоча мали бути живі», — наголосив американський президент.