Близько сотні людей загинуло під час нападів на табори в Судані

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Понад 100 цивільних, серед яких щонайменше 20 дітей та медична бригада, були вбиті в результаті серії нападів, що почалися наприкінці минулого тижня в західному регіоні Судану Дарфур.

Про це пише BBC з посиланням на дані ООН.

Відповідальність за напади на місто Ель-Фашир і два прилеглих табори, в яких проживають люди, змушені покинути свої домівки через громадянську війну, поклали на воєнізовані «Сили швидкого реагування Судану». Вони заявили, що повідомлення про звірства були сфабриковані.

Табори Замзам і Абу-Шук надають тимчасовий притулок для понад 700 тисяч людей, багато з яких живуть в умовах, близьких до голоду. Звістка про напади зʼявилася напередодні другої річниці громадянської війни між повстанцями та армією Судану.

Гуманітарний координатор ООН в Судані Клементина Нквета-Саламі заявила, що вона «шокована і серйозно стурбована» повідомленнями про те, що сталося.

Міжнародна гуманітарна організація Relief International заявила, що під час нападу на Замзам «було безжально вбито девʼять її співробітників, включаючи лікарів, водіїв, які направляли хворих, і керівника групи».

Вранці 13 квітня один з мешканців Замзаму, який працює на громадській кухні, що забезпечує їжею людей у таборі, повідомив ВВС, що ситуація є «надзвичайно катастрофічною».

«Ми втратили велику кількість молодих людей, ті, хто працював на громадській кухні, загинули, і лікарі, які були частиною ініціативи з відновлення роботи лікарні, також загинули», — сказав 34-річний Мустафа.

Він додав, що всі виїзди з табору перекриті і він «оточений з усіх чотирьох сторін».

Що відбувається в Судані

15 квітня 2023 року між суданською регулярною армією (SAF), яку очолює Абдель Фаттах аль Бурхан, що де-факто є президентом країни, і «Силами швидкого реагування Судану» (RSF) почалися бої. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити у країні демократію.

У Судані це була третя спроба військового перевороту за останні 5 років. Внаслідок заколотів у 2019 та 2021 роках були усунуті від влади президент Омар аль Башир, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада. Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.

RSF співпрацює з російською «ПВК Вагнера». Вони мають спільне підприємство Meroe Gold із видобутку корисних копалин, зокрема золота. Західні медіа писали, що така співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку РФ, необхідні для війни в Україні.

Українські спецпризначенці проводили операції в Судані проти російської «ПВК Вагнера» та їхніх місцевих союзників із «Сил швидкого реагування» (RSF).