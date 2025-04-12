В Ужгороді відкрився перший на Закарпатті McDonald’s
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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В Ужгороді 12 квітня відкрився перший заклад мережі McDonald’s у Закарпатській області.
Про це повідомляє пресслужба McDonald’s в Україні.
Ресторан вже приймає перших гостей за адресою проспект Свободи, 12. Ужгород залишався єдиним обласним центром України, де не була представлена ця мережа фастфуду.
Ужгородський заклад розташований в окремій одноповерховій будівлі, він може розмістити 64 відвідувачів у залі та ще 102 на терасі. Це також перший ресторан McDonald’s від початку повномасштабного вторгнення Росії, який працюватиме цілодобово, передає «Суспільне».
- В кінці березня інспектори Ужгорода оштрафували ресторан мережі McDonald’s ще до офіційного відкриття. Річ у тім, що вивіску на фасаді будівлі встановили без погодженого технічного паспорта.
- Ексочільник Закарпатської ОВА і заступник керівника Офісу президента Віктор Микита раніше анонсував, що McDonaldʼs відкриють також у Мукачевому. Ще девʼять закладів почнуть працювати в Україні до кінця 2025 року, додав Микита.