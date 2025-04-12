Трамп звільнив від мит смартфони, деякі комп’ютери та іншу електроніку

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Президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити від тарифів смартфони, роутери, деякі комп’ютери та ноутбуки.

Про це повідомляють CNBC та Financial Times.

Вказівки Трампа зʼявилися ввечері 11 квітня після того, як він запровадив 145-відсоткові мита на продукцію з Китаю. Білий дім намагається «заспокоїти» світові ринки і пом’якшити економічну політику президента, пише Financial Times.

Великі тарифи загрожували збитками для таких техногігантів, як Apple, адже компанія виробляє більшість своїх продуктів у КНР. За даними CNBC, за лічені дні після оголошення нових тарифів Apple втратила понад $640 мільярдів ринкової вартості. За деякими оцінками, вартість iPhone могла зрости до $3 500.

З переліку товарів, обкладених митами, США також хочуть прибрати напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флеш-накопичувачі, карти пам’яті і твердотільні накопичувачі.

До виключеної зі списку продукції можуть застосувати додаткові мита, але, як очікується, вони будуть набагато нижчі за 145%.