Трамп звільнив від мит смартфони, деякі комп’ютери та іншу електроніку
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Carlina Teteris / Getty Images
Президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити від тарифів смартфони, роутери, деякі комп’ютери та ноутбуки.
Про це повідомляють CNBC та Financial Times.
Вказівки Трампа зʼявилися ввечері 11 квітня після того, як він запровадив 145-відсоткові мита на продукцію з Китаю. Білий дім намагається «заспокоїти» світові ринки і пом’якшити економічну політику президента, пише Financial Times.
Великі тарифи загрожували збитками для таких техногігантів, як Apple, адже компанія виробляє більшість своїх продуктів у КНР. За даними CNBC, за лічені дні після оголошення нових тарифів Apple втратила понад $640 мільярдів ринкової вартості. За деякими оцінками, вартість iPhone могла зрости до $3 500.
З переліку товарів, обкладених митами, США також хочуть прибрати напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флеш-накопичувачі, карти пам’яті і твердотільні накопичувачі.
До виключеної зі списку продукції можуть застосувати додаткові мита, але, як очікується, вони будуть набагато нижчі за 145%.
- На початку квітня Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.
- Цього тижня американський президент ввів високі мита на імпорт із десятків держав, але за кілька годин, коли фінансові ринки вже встигли впасти, відтермінував їх. Китай отримав найвищі мита — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка 10%.