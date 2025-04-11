Кабмін провів низку кадрових змін у центральних органах влади та РДА Києва. Ось повний перелік
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Кабінет міністрів України зробив низку кадрових змін у центральних органах виконавчої влади та районних адміністраціях столиці. Зокрема, уряд призначив нових керівників у сфері культури, екології, водних ресурсів та погодив призначення і звільнення посадовців з районних держадміністрацій Києва.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Россошанську Ольгу Валентинівну звільнили з посади першого заступника голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. Натомість її призначили головою Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.
Гопчака Ігоря Васильовича звільнили з посади заступника голови Державного агентства водних ресурсів України. Тепер він очолить Державне агентство водних ресурсів України.
Шевчук Юлію Іванівну звільнили з посади першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно. Тимчасово відомство очолюватиме Александров Максим Іванович.
Також Кабінет міністрів України призначив Задорожного Олександра Вʼячеславовича державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а Коротецького Василя Петровича — заступником голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Окрім того, уряд погодив призначення голів усіх районних адміністрацій Києва:
- Дунаєвську Софію Анатоліївну призначено головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Водночас Кабін погодив звільнення Садового Сергія Миколайовича з цієї посади;
- Лазарєва Сергія Володимировича — очільником Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
- Бахматова Максима Ісановича — начальником Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Паладія Андрія Миколайовича — головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Наконечного Володимира Михайловича — очільником Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Зантараї Георгія Малхазовича — начальником Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Кравченка Ігоря Володимировича — головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації. Водночас Кабін погодив звільнення Чечотки Ірини Романівни з цієї посади;
- Сазановича Олександра Романовича — очільником Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.