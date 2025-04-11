Німеччина передасть Україні нові системи ППО Iris-T і ракети до систем Patriot

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні у форматі «Рамштайн» оголосив про нову військову допомогу для України. Вона включає системи ППО Iris-T і ракети до систем ППО Patriot.

Про це передає The Guardian.

Німеччина надасть Україні ще чотири системи наземного захисту Iris-T з ракетами, а також 30 ракет для систем Patriot, 15 танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники, 100 тисяч артилерійських боєприпасів. У найближчі роки Україна отримає додаткові системи Iris-T і 1 100 додаткових радарів наземного спостереження.

За словами Пісторіуса, на засіданні також обговорять прохання Києва про виробництво ракет за ліцензією в Україні.

Німецького міністра запитали про плани розміщення європейських військових в Україні, на що той відповів, що «краще б не обговорював подібні питання на світовій арені» і залишався б «поміркованим і цілеспрямованим».

«Ми знайдемо спосіб дійти туди, куди маємо прямувати, але [до того] часу нам краще обговорювати це внутрішньо, ніж публічно», — додав він.