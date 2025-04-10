Жінки вперше в історії матимуть більше представництво, ніж чоловіки, на Олімпіаді-2028

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Reuters / «Бабель»

На Олімпійських іграх 2028 року жінки вперше в історії матимуть більше представництво, ніж чоловіки.

Про це повідомили в Міжнародному олімпійському комітеті.

Загалом у Лос-Анджелесі у 2028 році визначатимуть володарів 351 комплекту нагород. Хоча більшість медалей розіграють серед чоловіків (165 комплектів проти 161 у жінок), запланована кількість спортсменів більша саме в жіночих дисциплінах — 5 333 проти 5 167 у чоловічих.

У всіх командних видах спорту жінки матимуть щонайменше рівну із чоловіками кількість команд. Зокрема, у футболі жіночих збірних на Олімпіаді вперше в історії буде більше за чоловічі — 16 проти 12.

Водночас чоловіки та жінки матимуть однакову кількість вагових категорій на олімпійському турнірі з боксу — по сім. Замість однієї жіночої категорії до 75 кг призерок визначатимуть у дивізіонах до 70 кг і понад 80 кг. Також однакова кількість чоловічих та жіночих збірних візьмуть участь в олімпійських змаганнях із водного поло — по 12 команд.

У шести видах спорту, зокрема в настільному тенісі, стрільбі з лука та легкій атлетиці (естафета 4х100 м), зʼявляться нові змішані турніри для чоловіків і жінок.

Загалом у програмі літньої Олімпіади-2028 представлені 36 видів спорту.